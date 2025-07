Kylian Mbappé : Le nouveau transfert problématique au PSG !

Après sept années, Kylian Mbappé a décidé de quitter le Paris Saint-Germain au terme de son contrat, pour rejoindre le Real Madrid. Un départ qui a laissé des traces profondes au sein du club parisien, qui pourrait toutefois revivre la même chose avec Gianluigi Donnarumma, une autre de ses stars.

On ne parle que de ça. Depuis quelques jours, l’avenir de Gianluigi Donnarumma est au centre de tous les débats. Il faut dire que le choix du PSG est assez surprenant, puisque les dirigeants auraient décidé de le vendre et de le remplacer par Lucas Chevalier du LOSC. Tout cela à cause d’un contrat qui se termine dans moins d’un an, avec une prolongation qui se fait toujours attendre.