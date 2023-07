«Je suis dégouté» : Incroyable, il rate son transfert à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur de débuts tonitruants en Ligue 1 avec Angers, Nicolas Pépé a rapidement tapé dans l’œil de l’OM qui semblait tout proche de boucler le transfert de l’attaquant ivoirien. Finalement, tout a capoté à cause des exigences du SCO qui a subitement revu son prix à la hausse. Pour le plus grand dam de Nicolas Pépé.

Lorsqu'il a explosé en Ligue 1, Nicolas Pépé a rapidement attiré les plus grands clubs français. Ainsi, alors qu'il évoluait à Angers, l'OM était tout proche de rafler la mise en décembre 2016. Finalement, le SCO va faire capoter ce transfert pour le plus grand regret du joueur qui s'engager au LOSC six mois plus tard.

Pépé aurait pu signer à l'OM

« En décembre (2016), 6 mois après mes débuts en Ligue 1, il y a Marseille qui arrive. Il y a un accord avec les deux clubs, mes agents commencent à discuter avec eux, on arrive à un accord total. C’est un truc de fou ça en plus. Mes agents sont dans le train pour aller à Marseille et négocier le contrat. Pendant qu’ils étaient dans le train, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Quand ils arrivent à Marseille dans le bureau, ils leur disent "c’est mort" », raconte le joueur d’Arsenal pour Colinterview avant d’afficher sa grande frustration après l’échec de ce transfert.

«Quand on m’a parlé de Marseille, une opportunité de fou, j’ai dit oui tout de suite»