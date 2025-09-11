«Je ne voulais que l’OM» : C'est officiel, il s'annonce à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu depuis quelques jours, Benjamin Pavard est arrivé à Marseille ce mercredi. Prêté à l'OM par l'Inter Milan, l'international français a d'ailleurs livré ses premiers mots en tant que joueur du club phocéen. Et il en a profité pour assurer qu'il a rapidement été convaincu par le projet marseillais qu'il souhaitait absolument rejoindre.

Quelques jours après l'officialisation de son prêt avec option d'achat, Benjamin Pavard est arrivé à Marseille après la trêve internationale. Et le Champion du monde 2018 assure qu'il n'a jamais pensé à rejoindre un autre club que l'OM.

Les premiers mots de Pavard « Je suis très fier de rejoindre l’Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux. J’ai hâte d’être déjà au Vélodrome vendredi et de sentir la ferveur des supporters (…) Je veux vivre de belles émotions ici. Je sais que j’ai déjà joué avec Lille au Vélodrome. C’était une ambiance incroyable. J’ai hâte de débuter vendredi et je suis impatient de vivre des grands moments avec l’OM », lance-t-il dans des propos recueillis par BFM avant d'en rajouter une couche.