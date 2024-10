«Je m’en vais» : 40M€ s’envolent, le PSG victime d’une révolution sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Lassana Diarra a remporté son conflit qui l’opposait à la FIFA après la rupture de son contrat au Lokomotiv Moscou. Un verdict qui pourrait provoquer une révolution sur le marché des transferts, à l’image de l’arrêt Bosman dans les années 1990. Et selon Daniel Riolo, Randal Kolo Muani aurait tout intérêt d’en profiter pour quitter le PSG.

Le verdict de l'affaire Lassana Diarra pourrait bouleverser le marché des transferts. Et pour cause, l'ancien joueur de l'OM a obtenu gain de cause dans son procès qui l'opposait à la FIFA après avoir résilié son contrat au Lokomotiv Moscou. Concrètement, cela signifie désormais qu'un joueur peut rompre son contrat sans craindre d'être sanctionné. Il suffira de payer ses salaires restants. Et pour Daniel Riolo, c'est une aubaine pour Randal Kolo Muani.

«Si en janvier il dit "je m'en vais", le PSG ne pourra pas demander 70M€»

« Kolo Muani peut être le premier à bénéficier de l'arrêt Diarra. Si en janvier il dit "je m'en vais", le PSG ne pourra pas demander 70M€ », rappelle le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant d’en rajouter une couche sur l’éventuel transfert de Randal Kolo Muani.

«Comment Kolo Muani ne peut pas profiter de cette situation alors qu'il a la justice de son côté ?»

« Il faudra juste qu'il paie les salaires qui lui restent, peut-être aidé par le club qui veut le recruter. Comment Kolo Muani qui n'est pas content au PSG ne peut pas profiter de cette situation alors qu'il a la justice de son côté ? », se demande Daniel Riolo. Il faut dire que dans le projet avancé par le journaliste, Kolo Muani devrait verser environ 30M€ pour résilier son contrat. Bien loin des 70M€ attendus par le PSG.