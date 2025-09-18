«J'ai choisi l'argent» : Il quitte le PSG et balance sur son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

S'il y a bien un joueur qui représente parfaitement la transition entre le PSG avant et après le rachat du club par QSI, c'est bien Nenê qui avait été poussé au départ en janvier 2013 face à la concurrence renforcée dans son secteur de jeu. Le Brésilien a quitté le club pour rejoindre le championnat du Qatar et il reconnait qu'il s'agit d'un choix financier.

En janvier 2013, Nenê est poussé à quitter le PSG qui avait pris une nouvelle dimension avec le rachat du club par QSI. Face à la concurrence d'Ezequiel Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic, Jérémy Ménez ou encore Javier Pastore, le Brésilien rejoint donc Al-Gharafa au Qatar. Un choix justifié par l'aspect économique.

Nenê justifie son départ du PSG « Ce qui me motive le plus, c'est l'amour du foot. C'est ma passion. Laisser une trace est une raison aussi. J'ai dépassé Zé Roberto, Romario, des gens qui ont été des idoles. C'est un honneur de mettre mon nom car je suis resté longtemps loin du Brésil. Mais je n'ai pas de regret. Mon meilleur foot, je l'ai fait en Europe, j'ai connu mon prime à Monaco et à Paris, cinq belles années. Là où j'ai un peu de regret, c'est quand je pars du PSG (en janvier 2013). Si j'avais eu la tête que j'ai maintenant, je serais peut-être resté ou allé dans une grande équipe avant le Qatar (Al-Gharafa). J'ai choisi l'aspect financier, ce sont des choix », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.