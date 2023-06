Il l’annonce, le PSG a eu tout faux avec Messi

Thomas Bourseau

Ancien international français et champion de France de Ligue 1 avec le LOSC, Rio Mavuba n’a clairement pas apprécié le traitement dont Lionel Messi a été victime en deux ans au PSG. Après son départ, Mavuba a remis les pendules à l’heure.

Lionel Messi a quitté Paris comme il était arrivé : sans Ligue des champions supplémentaire. C’était pourtant, l’une des raisons pour laquelle il avait fait le choix du PSG après son départ du FC Barcelone en août 2021. Mais finalement, en l’espace de ces deux saisons, Messi a remporté un septième Ballon d’or, un trophée The Best ainsi qu’une Coupe du monde, le trophée qu’il convoitait depuis des années.

Messi n’était pas «heureux au PSG», Mavuba fulmine

Résultat ? Lionel Messi a avoué à Mundo Deportivo ne pas avoir été « heureux » pendant son aventure au PSG, que ce soit pour des difficultés d’intégration à Paris ainsi qu’au club, mais aussi en raison de ses problèmes sportifs et avec les supporters du club parisien qui l’ont sifflé à différentes reprises et notamment lors de sa dernière au Parc des princes face à Clermont. Messi a signé en faveur de l’Inter Miami et le PSG devrait le regretter ou du moins le traitement dont Messi a été victime selon Rio Mavuba.

«L’accueil qu’on lui a réservé, je pense même qu’on a manqué de respect à tout ce qu’il a apporté au foot»