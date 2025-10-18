Grosse surprise à l'OM, Longoria appelle un entraîneur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2024, l'OM réalise un gros coup en actant la signature de Roberto De Zerbi, ce qui en a surpris plus d'un. Y compris au sein du club phocéen puisque Pablo Longoria révèle avoir appris par hasard la disponibilité du technicien italien sur le marché, ce qui l'a poussé à l'appeler immédiatement.

Après une saison très décevante, l'OM s'était logiquement séparé de Jean-Louis Gasset qui avait rapidement annoncé qu'il venait pour assurer l'intérim. C'est ainsi que le club phocéen a recruté à la surprise générale Roberto De Zerbi. Et même pour Pablo Longoria, il s'agissait d'une opportunité inattendue.

Longoria appelle De Zerbi « Ce processus a demandé beaucoup d'énergie sincèrement (rires). Comment on en est arrivé là ? C'était quelque chose d'étrange. Nous recherchions un entraîneur après une saison très difficile. Oui, nous avons disputé la demi-finale contre l'Atalanta en Ligue Europa, mais nous avons terminé le championnat à la 8e place, ce qui est inacceptable à Marseille. Depuis février, nous savions que nous devions chercher un nouvel entraîneur. Plusieurs entraîneurs ont refusé avant la demi-finale de la Ligue Europa, mais au même moment, un ami m'a appelé. Il m'a dit : "La semaine prochaine, Roberto De Zerbi va peut-être quitter Brighton, mais n'en parle à personne." Dix secondes plus tard, j'appelais l'agent de Roberto (rires) », lâche le président de l'OM dans une interview accordée à la chaîne YouTube Business of Sport, avant de poursuivre.