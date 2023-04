Galtier peut souffler, le PSG se fait recaler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la victoire contre l'OGC Nice (2-0) qui donne un peu d'air au PSG, l'avenir de Christophe Galtier reste très incertain en vue de la saison prochaine. Néanmoins, encore faut-il que le club de la capitale trouve un nouvel entraîneur, ce qui n'est pas gagné. Et pour cause, Thiago Motta, qui fait partie des pistes étudiées par les Parisiens, pourrait rester à Bologne comme l'assure son agent Alessandro Canovi.

Cet été, le PSG sera probablement à la recherche d'un nouvel entraîneur. Et pour cause, Christophe Galtier est plus menacé que jamais après une saison délicate qui a vu le club de la capitale se faire éliminer en huitième de finale en Ligue des champions et en Coupe de France. Pour le remplacer, le nom de Thiago Motta circule à Paris. Néanmoins, Alessandro Canovi voit bien son protégé rester à Bologne.

PSG : Kylian Mbappé trahi par le Qatar ? https://t.co/PddLsiNMlI pic.twitter.com/QD0pWp7vPa — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

«Pour l'instant, il n'y a que Bologne» pour Thiago Motta

« Pour l'instant, il n'y a que Bologne. Et pourquoi ne pas continuer là-bas ? Nous verrons bien... il lui reste encore un an de contrat », lâche l'agent historique de Thiago Motta avant de se prononcer sur l'évolution de sa carrière d'entraîneur.

Canovi impressionné par l'évolution de Motta