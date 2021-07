Foot - Mercato - Montpellier

Mercato : C'est imminent pour Sakho à Montpellier !

Publié le 21 juillet 2021 à 21h55 par La rédaction

Mamadou Sakho devrait revenir en L1 dès ce week-end après 8 saisons passées en Premier League. L'ancien Parisien est attendu à Montpellier.