Du jamais vu à l'OM : L'incroyable annonce de Longoria sur le mercato

La première journée de Ligue 1 avait notamment été marquée par la bagarre au sein du vestiaire de l'OM entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot qui avait conduit au transfert des deux joueurs en fin de mercato. Invité à commenter cet épisode, Pablo Longoria estime qu'il n'avait jamais vu ça.
Longoria revient sur l'affaire Rabiot
« C'était un moment compliqué. C'est un joueur qui nous a donné beaucoup la saison dernière et je ne change pas un mot sur ce que je pense d'Adrien. Mais le football, ce n'est pas un sport individuel. c'est un espoir collectif, et il faut prendre des bonnes décisions pour le bien de ton collectif », lâche le président de l'OM dans une interview accordée à France Inter avant de poursuivre.
«Jamais dans ma vie, je n'ai vu des personnes sortir d'un vestiaire avec le visage complètement blanc»
« Je n'étais pas dans les vestiaires, mais jamais dans ma vie, je n'ai vu des personnes sortir d'un vestiaire avec le visage complètement blanc, et complètement défiguré. Dans la vie, il ne faut jamais regretter quand on pense prendre la bonne décision avec de fortes convictions. Le club est complètement une victime de cette situation. Quel club remplace son meilleur joueur à la fin d'un mercato pour, dans ce cas, 10M€ ? Ça ne serait pas très logique », ajoute Pablo Longoria.