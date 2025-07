Double transfert confirmé, le très gros coup du PSG !

Toujours indésirable au PSG, Marco Asensio et Milan Skriniar devraient rejoindre la même destination lors de ce mercato estival. En effet, la direction de Fenerbahçe aurait trouvé un accord avec les deux joueurs, qui devraient passer leur visite médicale à Istanbul dans la semaine avant de signer.

En difficulté lors de la première partie de la saison 2024-2025, Milan Skriniar et Marco Asensio ont perdu du crédit aux yeux de Luis Enrique . En effet, les deux joueurs du PSG sont sortis des plans du coach espagnol.

Devenus indésirable au PSG, Milan Skriniar et Marco Asensio sont partis lors du dernier mercato hivernal, et ce, sous la forme d'un prêt sec de quelques mois. D'une part, le Slovaque a rejoint José Mourinho à Fenerbahçe. D'autre part, l'Espagnol a rejoint Unai Emery à Aston Villa. Alors qu'aucune option d'achat n'a été négociée, Milan Skriniar et Marco Asensio sont de retour au PSG depuis le 1er juillet. Toutefois, ils ne devraient pas faire long feu à Paris. Luis Enrique ne comptant toujours pas sur eux.