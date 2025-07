Donnarumma : Un transfert surprise au PSG ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi, le PSG a trouvé un accord avec le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier. Une opération qui devrait coûter 50M€ au club parisien, qui va également sceller l’avenir de Gianluigi Donnarumma. En interne, on ne s’attendait pas forcément à un départ si soudain du gardien italien. Explications.

Le PSG s’apprête à boucler son premier transfert de l’été. Si Illya Zabarnyi pourrait prochainement débarquer à Paris , les dirigeants du club de la capitale touchent également au but avec Lucas Chevalier .

Le PSG touche au but pour Chevalier

Alors que ce samedi, un accord a été révélé entre le PSG et le gardien de 23 ans, les champions d’Europe devaient encore trouver un terrain d’entente avec le LOSC. Ce lundi après-midi, FootMercato et Sacha Tavolieri révèlent qu’un accord a été trouvé entre Paris et Lille, une opération qui devrait atteindre les 50M€ bonus compris selon le journaliste belge.