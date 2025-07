Départ du PSG : Le transfert de «rêve» à l’étranger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a pris la décision de laisser partir Hugo Ekitike l'année dernière après une période non concluante pour le jeune attaquant français de 18 mois. Parti à l'Eintracht Francfort où il a pu parfaire sa formation, Ekitike a signé en faveur de Liverpool pour 95M€ bonus compris en ce mois de juillet. Un départ de rêve vers Anfield à ses yeux.

Hugo Ekitike (23 ans) en a fait du chemin depuis ses débuts prometteurs au Stade de Reims en 2020. De promesse à transfert phare de Liverpool pour 95M€, l'attaquant français est passé par la case PSG l'espace de 18 mois. Dans l'ombre de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi à tout juste 20 ans, Ekitike n'a pas pu tirer son épingle du jeu.

«J'ai toujours rêvé de jouer en Premier League» Toutefois, à l'hiver 2024, Hugo Ekitike s'en est allé en prêt du côté de l'Eintracht Francfort où il a convaincu son monde au point où son option d'achat était levée dès le printemps. Un an plus tard, le natif de Reims a fait le grand saut à Liverpool où il aura le loisir de vivre un rêve d'enfance sur les bords de la Mersey. « Je me sens comme un enfant ici ! J'ai toujours rêvé de jouer en Premier League et être à Liverpool : c'est un sentiment spécial pour moi ».