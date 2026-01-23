Départ de l'OM : Il annonce la fin pour De Zerbi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi a pris l'eau mercredi pendant la visite de Liverpool au Vélodrome dans le cadre de la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions (0-3). Annoncé comme potentiel futur entraîneur de Manchester United, le coach de l'OM s'est fait descendre par le journaliste Julien Laurens à l'antenne concernant cette éventualité.

En juin prochain, Roberto De Zerbi aura bouclé sa deuxième saison complète sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille. Il se trouvera donc à un an de l'expiration de son contrat avec le club phocéen. Le moment de partir pour un nouveau challenge en Premier League où Manchester United semble être en quête d'un technicien pour remplacer l'intérimaire Michael Carrick qui a pris la place de Ruben Amorim viré au début du mois de janvier par les dirigeants mancuniens ?

«Depuis qu’il est à Marseille, y a eu des bonnes choses» Mercredi soir, au cours de la réception de Liverpool à l'Orange Vélodrome, Roberto De Zerbi a perdu la bataille tactique face à Arne Slot. Ses joueurs se sont lourdement inclinés sur le score de 3 buts à 0. De quoi inciter Julien Laurens a dressé un constat clair le concernant pour la suite. « Depuis qu’il est à Marseille, y a eu des bonnes choses. Notamment le match contre Newcastle au Vélodrome, ou encore celui face au PSG en Trophée des champions ».