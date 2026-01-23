Départ de De Zerbi : Son ami le plus proche vend la mèche !

Axel Cornic

Son contrat le lie à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027, mais Roberto De Zerbi est déjà annoncé proche d’un possible départ. Les critiques se font en effet de plus en plus nombreuses, mais c’est surtout Manchester United qui menace le club phocéen, puisque l‘Italien aurait été désigné comme priorité pour le poste d’entraineur. Pour le moment, les Marseillais peuvent tout de même dormir tranquilles...

Doit-on vraiment craindre un départ de Roberto De Zerbi ? Interrogé sur son avenir, le coach de l’OM a toujours assuré n’avoir aucune envie de partir, même si ses récentes déclaration concernant sa relation avec Medhi Benatia ont jeté quelques doutes sur le sujet.

« Cette expérience à Marseille est très forte pour De Zerbi » Son ami très proche Daniele Adani a récemment livré une anecdote concernant ses discussions avec De Zerbi et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne semble pas vraiment avoir envie de quitter l’OM. « Nous parlons souvent et je crois que cette expérience à Marseille est très forte pour Roberto De Zerbi, gratifiante sous beaucoup de points de vue » a expliqué l’ancien footballeur.