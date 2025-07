Départ au Real Madrid : La belle déclaration devant Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tout comme Andriy Lunin, Kylian Mbappé a interrompu ses vacances pour être présent ce jeudi à la cérémonie spéciale organisée pour le départ de Lucas Vazquez. L’ancienne star du PSG a donc pu assister au discours de Florentino Pérez, saluant le parcours de l’international espagnol, vainqueur à cinq reprises de la Ligue des champions et sacré quatre fois en Liga.

« C'est l'un des jours les plus importants de ma vie, et je tiens à commencer par remercier les supporters ». Une page se tourne ce jeudi au Real Madrid avec le départ de Lucas Vazquez. Après avoir disputé 402 matchs sous les couleurs de la Casa Blanca, l’international espagnol a fait ses adieux au cours d’une cérémonie organisée en son honneur, à laquelle a assisté Kylian Mbappé, interrompant ses vacances pour saluer son désormais ex-coéquipier.

« C'est le moment de remercier notre cher Lucas Vázquez » Président du Real Madrid, Florentino Pérez a salué le passage de Lucas Vazquez : « Parmi les footballeurs qui se sont donnés corps et âme et qui ont transmis les valeurs du club, on trouve l'un de nos grands joueurs formés au club. Aujourd'hui, c'est le moment de remercier notre cher Lucas Vázquez pour tout ce qu'il a apporté au Real Madrid », a commencé le patron merengue.