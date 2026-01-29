«Crise dans le vestiaire» : Un joueur signe au PSG, «il était très remonté»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contrairement à la saison dernière lors de laquelle le PSG avait profité deu mercato d'hiver pour recruter Khvicha Kvaratskhelia, cette année, les Parisiens ne feront pas de folie. Et pourtant, le seul transfert bouclé par le club de la capitale a mis le feu aux poudres à l'étranger.

Dès l'ouverture du mercato, Luis Enrique avait annoncé vouloir saisir toutes les opportunités sur le marché. Et l'une d'elles s'est présentée au FC Barcelone où Dro Fernandez ne voulait pas prolonger. Le crack catalan s'est donc engagé avec le PSG jusqu'en 2030 et le spécialiste mercato de RMC, Fabrice Hawkins, raconte d'ailleurs que cela a suscité une crise dans le vestiaire du Barça.

Le transfert de Dro choque le Barça « Il y avait Chelsea, Manchester City, Arsenal qui étaient sur lui. Je sais de source sûre que Flick était vraiment très remonté quand il a appris qu'il n'allait pas signer son premier contrat pro au Barça. C’est d’ailleurs comme ça que les fuites sont arrivées. Il a pété une crise dans le vestiaire, il a vraiment fait comprendre à tout le monde qu'il n'était pas content. Forcément, les joueurs en ont parlé », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.