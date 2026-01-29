«Crise dans le vestiaire» : Un joueur signe au PSG, «il était très remonté»

Contrairement à la saison dernière lors de laquelle le PSG avait profité deu mercato d'hiver pour recruter Khvicha Kvaratskhelia, cette année, les Parisiens ne feront pas de folie. Et pourtant, le seul transfert bouclé par le club de la capitale a mis le feu aux poudres à l'étranger.
Dès l'ouverture du mercato, Luis Enrique avait annoncé vouloir saisir toutes les opportunités sur le marché. Et l'une d'elles s'est présentée au FC Barcelone où Dro Fernandez ne voulait pas prolonger. Le crack catalan s'est donc engagé avec le PSG jusqu'en 2030 et le spécialiste mercato de RMC, Fabrice Hawkins, raconte d'ailleurs que cela a suscité une crise dans le vestiaire du Barça.
« Il y avait Chelsea, Manchester City, Arsenal qui étaient sur lui. Je sais de source sûre que Flick était vraiment très remonté quand il a appris qu'il n'allait pas signer son premier contrat pro au Barça. C’est d’ailleurs comme ça que les fuites sont arrivées. Il a pété une crise dans le vestiaire, il a vraiment fait comprendre à tout le monde qu'il n'était pas content. Forcément, les joueurs en ont parlé », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.
« On peut supposer que Luis Enrique a plusieurs fois parlé au joueur ? Ce n’est pas supposer, on peut le dire. A partir du moment où il dit je ne signe pas au Barça, il y a plusieurs clubs et il y a une connexion qui se fait naturellement avec l’agent Ivan De la Pena qui a déjà placé Arnau Tenas. Il a de très bons rapports avec les dirigeants du PSG. C’est vrai que le rôle de Luis Enrique a été très important. Un peu comme il fait avec d'autres jeunes, comme Barcola ou Doué, il n’a pas promis du temps de jeu mais de pouvoir le développer », ajoute Fabrice Hawkins.