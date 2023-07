Coup de théâtre sur le mercato, l’OM raconte tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre toute attente, Pablo Longoria s’est présenté en conférence de presse afin d’annoncer le départ de Dimitri Payet avec effet immédiat. Le numéro 10 de l’OM a vu son contrat être résilié et se tourne désormais vers l’avenir. Le président marseillais a tenu à justifier ce choix aussi soudain qu’inattendu.

C'est donc pour annoncer le départ de Dimitri Payet que l'OM avait convoqué une conférence de presse ce vendredi à 14h. Le numéro 10 s'est présenté devant la presse en compagnie de Pablo Longoria qui a donc officialisé la rupture du contrat du Réunionnais en lui rendant un vibrant hommage.

Longoria annonce le départ de Payet

« Ce n'est pas un moment facile. Nous annonçons que nous n'avons pas décidé de continuer l'aventure avec notre capitaine. Après beaucoup de discussions et de réflexions. Nous avons analysé la future saison avec Dimitri. La décision est purement sportive de séparer notre chemin." Dimitri, tu es une partie très importante de l'histoire de ce club. Tu as inspiré une génération de supporters de l'OM. Avec des beaux moments, des belles victoires. Tu es un des joueurs de l'histoire du club avec le plus de matchs joués », lâche le président de l’OM, visiblement très ému, avant d’en rajouter une couche.

«Au nom du club, je te remercie»