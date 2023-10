Coup de théâtre sur le mercato du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir, Xavi Simons sera l'un des principaux atouts des Pays-Bas pour battre l'équipe de France à Amsterdam. Et pour cause, le joueur prêté par le PSG au RB Leipzig réalise un début de saison canon qui confirme tous les espoirs placés en lui. Au point que son avenir à ce stade soit totalement incertain, le club parisien n'écartant aucune option. Pas même celle d'un transfert définitif.

Rapatrié par le PSG après une saison très aboutie au PSV Eindhoven, Xavi Simons a été prêté dans la foulée au RB Leipzig où il poursuit sur sa lancée et réalise un début de saison impressionnant. Au point que le club allemand se verrait bien conserver le jeune néerlandais une saison supplémentaire. « Bien sûr, nous avons l’intention de le prolonger dans le meilleur des cas. Xavi a pris un très bon départ et il réalise actuellement une très bonne saison. Je pense que nous le lions émotionnellement au RB Leipzig », a récemment confié le directeur sportif Max Eberl à Kicker .

Xavi Simons pourrait rester à Leipzig

Et cela tombe bien puisque la presse allemande révélait ces derniers jours l'existence d'une option qui pourrait tout changer. En effet, alors que le prêt de Xavi Simons ne s'accompagne pas d'une option d'achat, ce qui laisse supposer qu'il reviendra au PSG la saison prochaine, une clause aurait été négociée permettant au Néerlandais de rester une saison supplémentaire au RB Leipzig. Celle-ci s'activerait en cas de qualification pour la Ligue des champions. Il s'agirait alors d'un second prêt.

Le PSG n'écarte aucune option, même pas une vente.