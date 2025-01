Coup de théâtre, le PSG recale une légende !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG aurait entamé des négociations pour obtenir la signature de Cristiano Ronaldo, en réalité, ce serait très différent. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi, bien décidé à tenir sa promesse concernant la nouveau projet du club parisien, n'a pas l'intention de faire le forcing pour recruter la star portugaise.

Le mercato vient d'ouvrir ses portes, et on tient déjà la plus grosse bombe de l'hiver. Le journaliste Pedro Almeida a effectivement révélé l'existence de contact entre le PSG et Cristiano Ronaldo en vue d'une signature l'été prochaine. Le contrat de la star portugaise s'achève en effet en juin prochain avec Al-Nassr.

Le PSG refuse Cristiano Ronaldo

Cependant, l'information est déjà démentie. Fabrice Hawkins, journaliste de RMC, a d'abord assuré qu'il n'existait pas de discussions entre le PSG et Cristiano Ronaldo. Mais Ben Jacobs va encore plus loin et assure que le club parisien n'a aucune intention de recruter la star portugaise. Et pour cause, le PSG a lancé un nouveau projet basé sur le recrutement de jeunes joueurs français. Cristiano Ronaldo n'entre donc pas dans ce profil, ce qui aurait poussé Nasser Al-Khelaïfi à ne pas envisager une telle signature.

Al-Nassr veut tout faire pour le conserver

De toute façon, Al-Nassr n'a aucune intention de lâcher Cristiano Ronaldo et prévoirait déjà de tenter de prolonger sa star dont le contrat s'achève en juin prochain. Le Portugais est le premier grand nom à avoir rejoint le championnat saoudien. Et Al-Nassr espère que cela va continuer.