«C'est le gagnant du Loto» : La signature inespérée à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la crise bat son plein à l'OM, le club phocéen a entrepris d'énormes changements au sein de sa direction et de son staff. Et l'une des principales modifications fait parler au point qu'un consultant soit assez étonné.

A l'issue d'un mois de janvier catastrophique, l'OM a vu Roberto De Zerbi partir. Pour le remplacer, le club phocéen a décidé de miser sur Habib Beye, viré par le Stade Rennais il y a quelques jours. « L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi, Habib », écrivait ainsi l'OM par le biais d'un communiqué. Un choix qui fait parler compte tenu du manque d'expérience d'Habib Beye comme le souligne Johan Micoud.

Un nouvel entraîneur arrive à l’OM : Sa «santé mentale et psychologique» inquiète sur RMC… https://t.co/P5oKtr652v — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

Micoud surpris par la nomination de Beye « C’est une chance exceptionnelle pour lui quand même, par rapport à son parcours. On n’est pas loin du gagnant du loto. Il a fait une très bonne saison ou deux au Red Star, il les a fait monter, puis il a arrêté. Il cherche un club de Ligue 1 et il va à Rennes. Ça se passe plus ou moins bien. Il y a eu des bonnes périodes, ce n’est pas forcément un échec, il passe de 17ème à 6ème… Il est viré par le club, et quinze jours après tu as l’OM… C’est quand même exceptionnel. Pour moi, c’est le gagnant du loto… », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.