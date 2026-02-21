«C'est le gagnant du Loto» : La signature inespérée à l'OM !

Alors que la crise bat son plein à l'OM, le club phocéen a entrepris d'énormes changements au sein de sa direction et de son staff. Et l'une des principales modifications fait parler au point qu'un consultant soit assez étonné.
A l'issue d'un mois de janvier catastrophique, l'OM a vu Roberto De Zerbi partir. Pour le remplacer, le club phocéen a décidé de miser sur Habib Beye, viré par le Stade Rennais il y a quelques jours. « L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi, Habib », écrivait ainsi l'OM par le biais d'un communiqué. Un choix qui fait parler compte tenu du manque d'expérience d'Habib Beye comme le souligne Johan Micoud.
Micoud surpris par la nomination de Beye
« C’est une chance exceptionnelle pour lui quand même, par rapport à son parcours. On n’est pas loin du gagnant du loto. Il a fait une très bonne saison ou deux au Red Star, il les a fait monter, puis il a arrêté. Il cherche un club de Ligue 1 et il va à Rennes. Ça se passe plus ou moins bien. Il y a eu des bonnes périodes, ce n’est pas forcément un échec, il passe de 17ème à 6ème… Il est viré par le club, et quinze jours après tu as l’OM… C’est quand même exceptionnel. Pour moi, c’est le gagnant du loto… », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.
«C’est une chance exceptionnelle pour lui»
« Si tu arrives là-bas et que ça ne se passe pas bien, on dira que comme pour les autres entraineurs ça s’est mal passé, et il rebondira ailleurs. Et si ça se passe bien, c’est tout bénéf pour lui. Il arrive là, après une saison en Ligue 1, en tant que jeune entraineur, il arrive à l’Olympique de Marseille quand même… Donc si ça se passe bien, c’est génial pour lui, et même si ça se passe mal, il trouvera autre chose… Ce n’est que du bonus. Non, le plus dur n’est pas fait, mais en tant qu’entraineur, te retrouver dans cette situation-là après un échec mitigé à Rennes… Tu te retrouves dans un club qui joue les trois premières places… », ajoute Johan Micoud.