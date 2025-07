C’est la folie, un joueur de l’OM met le feu au mercato !

Cet été, l’OM cherche à se renforcer, mais aussi à dégraisser un effectif assez conséquent. Pablo Longoria espère notamment vendre des éléments sur lesquels Roberto De Zerbi ne compte pas forcément. C’est notamment le cas du latéral droit Pol Lirola, qui a attiré l’attention de nombreuses formations en Espagne et en Italie.

Avec la participation à la Ligue des champions la saison prochaine, on peut s’attendre de nouveau à un mercato très agité à l’ OM . Pablo Longoria a d’ailleurs déjà commencé à se montrer actif, puisqu’il a recruté trois joueurs ( Gomes , Medina , Egan-Riley ) et un quatrième devrait arriver sous peu en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang .

Mais au-delà d’acheter, l’ OM va surtout devoir vendre. Cela a déjà commencé avec les départs de Valentin Rongier et Quentin Merlin , qui ont rejoint Rennes . Par la suite c’est Ismaël Koné qui devrait faire ses valises. Le Canadien est annoncé très proche de Sassuolo , pour un départ sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat.

Pol Lirola pourrait aussi quitter l’OM

Après le possible départ d’Ismaël Koné, l’OM ne devrait pas s’arrêter là au niveau des ventes. D’autres éléments pourraient plier bagage, à commencer par Pol Lirola. Ce dernier a été peu utilisé la saison dernière par Roberto De Zerbi et il serait dans le viseur de plusieurs formations d’après les informations de Foot Mercato. L’arrière droit serait notamment pisté en Italie, puisque Pise, le Genoa, l’Udinese et Parme ont coché le profil du Marseillais. Certaines équipes espagnoles seraient également sur le dossier, mais leurs noms n’ont pas filtré. Affaire à suivre…