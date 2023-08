Un accord est annoncé, un attaquant va signer au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif ces dernières heures, le PSG a décidé d'accélérer pour boucler ses deux priorités d'ici vendredi soir, date à laquelle le mercato fermera ses portes. Et alors que l'Eintracht Francfort continue de se montrer intransigeant pour le transfert de Randal Kolo Muani, le club de la capitale semble en revanche toucher au but pour Bradley Barcola. Un accord de principe aurait même été trouvé avec l'OL pour un transfert avoisinant les 45M€.

Ces dernières heures, le PSG a clairement décidé de mettre un coup d'accélérateur sur son mercato. Mardi, une offre a été transmise à l'Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani. Offre refusée, mais le joueur a décidé d'aller au clash pour forcer son transfert. En attendant le dénouement de ce feuilleton, le PSG a décidé d'accélérer en parallèle sur un autre dossier, à savoir celui menant à Bradley Barcola. L'ailier de l'OL plait grandement à Luis Enrique et il semble que les Parisiens touchent au but pour ce transfert.

Un crack au PSG, son transfert est imminent https://t.co/UGpmW72ZO4 pic.twitter.com/mxsnfAubgs — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Accord de principe entre le PSG et l'OL pour Barcola

En effet, plus tôt dans la journée ce mercredi, Le Parisien a révélé l'existence d'une offre du PSG pour Bradley Barcola. Et selon les informations de RMC Sport , cela aurait payé. Le club de la capitale aurait ainsi trouvé un accord de principe avec l'OL sur la base d'un transfert avoisinant les 45M€, hors bonus. Barcola est attendu ce jeudi à Paris. Selon Foot Mercato , tout est même bouclé et l'ailier sera un joueur du PSG dans les prochaines heures.

Barcola a annoncé son départ à Laurent Blanc