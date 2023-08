C'est confirmé, le PSG a raté le «nouveau Ronaldo»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis un peu moins d'un mois, Vitor Roque a signé au FC Barcelone qui a déboursé environ 30M€ + 30M€ de bonus. L'attaquant brésilien débarquera en Catalogne en janvier prochain, et pourtant de nombreux clubs étaient intéressés à l'image du PSG comme le confirme son agent André Cury, qui explique également pourquoi il a opté pour le Barça.

Le PSG rate Vitor Roque

« Il y avait beaucoup d'équipes qui faisaient des offres pour lui, ce qui est normal dans le football d'aujourd'hui, mais Vitor a toujours eu l'esprit tourné vers le Barça. Nous avons fait tous les efforts possibles, y compris beaucoup d'efforts financiers, pour pouvoir porter ce maillot et réussir ici parce que c'est l'univers du football et nous savons que si le joueur joue bien ici, tout le reste vient naturellement », lance-t-il dans les colonnes de Mundo Deportivo avant de justifier son choix d'envoyer Vitor Roque au FC Barcelone.

«De tous, celui à qui il ressemble le plus est Ronaldo»