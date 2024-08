Catastrophe au PSG, une grande décision est prise sur le mercato !

Thomas Bourseau

Alors qu’il partait pour être le titulaire à la pointe de l’attaque du PSG, Gonçalo Ramos va devoir rester sur le carreau pendant les trois mois à venir en raison d’une blessure à la cheville contractée face au Havre vendredi soir (4-1). Randal Kolo Muani assurera l’intérim et voire plus si affinités puisque selon Foot Mercato, le Paris Saint-Germain ne se résignerait pas à l’idée de recruter un attaquant.

Kylian Mbappé a fait ses valises en juin dernier pour rejoindre le Real Madrid. Le PSG ne l’a pas numériquement remplacé puisque Désiré Doué est certes un ailier, mais qui peut être utilisé comme milieu offensif. Profitant du départ de Mbappé, Gonçalo Ramos a bénéficié d’une place de titulaire vendredi soir au Havre (4-1) pour la première sortie du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Toutefois, ça a vite tourné au vinaigre pour Ramos.

Gonçalo Ramos absent pour les trois prochains mois

Dès la 15ème minute de jeu, Gonçalo Ramos a été contraint de céder sa place à Randal Kolo Muani en raison d’une sérieuse blessure à la cheville. D’après le communiqué publié par le Paris Saint-Germain après avoir fait des analyses médicales, Gonçalo Ramos sera indisponible au moins pour les trois prochains mois pour Luis Enrique. Au micro de DAZN, l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne se montrait pas trop inquiet grâce à la présence de Kolo Muani. « Randal Kolo Muani est l’un des meilleurs buteurs français. Il y a beaucoup de pression pour lui, il faut lui donner de la confiance ».

Malgré l’indisponibilité de Ramos, le PSG ne recrutera aucun attaquant !

Et il semblerait que le comité direction du PSG soit sur la même longueur d’onde que le staff technique de Luis Enrique sur la question de l’attaquant. La blessure de Gonçalo Ramos aurait pu inciter le Paris Saint-Germain à aller chercher un nouvel avant-centre sur le marché des transferts. Mais il n’en est absolument rien d’après Foot Mercato. Bien que les dossiers Victor Osimhen et Viktor Gyokeres soient associés au Paris Saint-Germain dans cette dernière ligne droite du mercato sur lequel le rideau tombera le 30 août prochain, le PSG compterait opérer avec les forces en présence et à disposition de Luis Enrique.