«Ça va se faire» : Daniel Riolo annonce le prochain transfert de l'OM ?

Comme souvent, l’OM est l’un des clubs les plus actifs en Ligue 1 cet hiver. Les Phocéens ont déjà enregistré deux arrivées avec les signatures d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber. Selon Daniel Riolo, Pablo Longoria serait tout proche de boucler un troisième recrutement. Le dossier devrait être bouclé avant la fin du marché des transferts.

Déjà bien modifié l’été dernier, le groupe de l’OM va encore changer cet hiver. Le club phocéen s’est déjà bien servi du mercato puisque deux joueurs sont arrivés et deux autres sont partis. Robinio Vaz a rejoint l’AS Rome et Neal Maupay le FC Séville alors qu’Ethan Nwaneri et Quinten Timber ont eux posé leurs valises à Marseille.

🗣🗣💬 "J'aime beaucoup le joueur, il fait une bonne CAN avec l'Algérie. À l'OM, il peut être un joueur de rotation mais ce n'est pas lui qui va régler tous les problèmes"@walidacherchour réagit à l'accord entre Himad Abdelli, milieu d'Angers, et l'OM. pic.twitter.com/otUvOCjQBf — After Foot RMC (@AfterRMC) January 7, 2026

Himad Abdelli est d’accord avec l’OM Pablo Longoria a donc bouclé plusieurs dossiers, mais ce n’est pas terminé. Selon plusieurs sources, l’OM aurait déjà trouvé un accord depuis plusieurs jours avec Himad Abdelli, le milieu de terrain d’Angers. Problème, le club phocéen n’a pas encore trouvé de terrain d’entente avec le SCO et le temps presse car le mercato ferme ses portes le 2 février à 20H.