«Ça va se faire» : Daniel Riolo annonce le prochain transfert de l'OM ?

Comme souvent, l’OM est l’un des clubs les plus actifs en Ligue 1 cet hiver. Les Phocéens ont déjà enregistré deux arrivées avec les signatures d’Ethan Nwaneri et de Quinten Timber. Selon Daniel Riolo, Pablo Longoria serait tout proche de boucler un troisième recrutement. Le dossier devrait être bouclé avant la fin du marché des transferts.
Déjà bien modifié l’été dernier, le groupe de l’OM va encore changer cet hiver. Le club phocéen s’est déjà bien servi du mercato puisque deux joueurs sont arrivés et deux autres sont partis. Robinio Vaz a rejoint l’AS Rome et Neal Maupay le FC Séville alors qu’Ethan Nwaneri et Quinten Timber ont eux posé leurs valises à Marseille.
Himad Abdelli est d’accord avec l’OM
Pablo Longoria a donc bouclé plusieurs dossiers, mais ce n’est pas terminé. Selon plusieurs sources, l’OM aurait déjà trouvé un accord depuis plusieurs jours avec Himad Abdelli, le milieu de terrain d’Angers. Problème, le club phocéen n’a pas encore trouvé de terrain d’entente avec le SCO et le temps presse car le mercato ferme ses portes le 2 février à 20H.
« Je pense que ça va se faire »
Ce mardi soir, Daniel Riolo a donné quelques informations sur le dossier Himad Abdelli. Selon lui, l’OM va réussir à mettre la main sur le milieu de terrain algérien. « C’est quoi mes infos ? Je pense que ça va se faire, mais jusqu’au bout, Angers mettra la pression pour ne rien lâcher. Le joueur se plaint un peu car il dit je suis là depuis 3 ans, j’ai tout donné pour le club, c’est mon rêve d'aller à l’OM. L’année dernière, il a failli partir, il y avait le Qatar et peut-être qu’Angers n’aurait pas vu d’un mauvais œil qu’il soit vendu à ce moment là. Il aimerait ne pas partir fâché et avoir une sorte de reconnaissance. » Reste à voir combien Marseille devra dépenser pour l’arracher au SCO.