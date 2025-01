Arabie Saoudite - OM : Une réponse cash est dévoilée

Pierrick Levallet

Alors que le départ d’Elye Wahi vers l’Eintracht Francfort semble imminent, l’OM tenterait un très gros coup pour le remplacer. Le club phocéen garderait un œil sur la situation de Marcus Rashford, qui n’est plus désiré du côté de Manchester United. L’international anglais n’aurait toutefois pas l’intention de rejoindre la Ligue 1 cet hiver. Et il en serait de même pour l'Arabie Saoudite.

Très prochainement, l’OM devrait annoncer le départ d’Elye Wahi. Recruté l’été dernier, l’attaquant de 22 ans devrait quitter le club phocéen pour rejoindre l’Eintracht Francfort cet hiver. Pour le remplacer, Pablo Longoria et Medhi Benatia prépareraient un gros coup sur le mercato. Selon Foot Mercato et L’Equipe, les dirigeants olympiens auraient coché le nom de Marcus Rashford sur leur liste.

Marcus Rashford dit non à la Ligue 1

L’international anglais n’entre pas dans les plans de Ruben Amorim. Manchester United souhaiterait donc s’en séparer cet hiver. Les Red Devils réclameraient même aux alentours de 60M€ pour son transfert. Mais d’après les informations de SPORT, Marcus Rashford n’aurait aucune intention de rejoindre la Ligue 1, lui qui était également pisté par l’AS Monaco comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Le média espagnol ajoute que la star de 27 ans aurait également repoussé une offre alléchante de l’Arabie Saoudite afin de ne pas compromettre son avenir avec la sélection anglaise. Marcus Rashford voudrait évoluer au plus haut niveau pour pouvoir faire son retour avec les Three Lions.

Le FC Barcelone en pole position !

Dans le viseur du Borussia Dortmund, de la Juventus et de l’AC Milan, l’attaquant de Manchester United aurait d’ailleurs choisi sa prochaine destination. Selon SPORT, Marcus Rashford aurait une préférence pour une arrivée au FC Barcelone. Les Blaugrana vont toutefois devoir alléger leur masse salariale en vendant quelques joueurs pour espérer mettre la main sur l’Anglais. L’OM est en tout cas déjà fixé sur ce dossier.