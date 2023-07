Après son transfert au PSG, il évite la panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de longs mois d'attente, Milan Škriniar est enfin un joueur du PSG. Le défenseur central de 28 ans s'est engagé avec le club parisien jusqu'en 2028 alors que son contrat avait pris fin à l'Inter Milan. Et le Slovaque a rapidement tenu à se montrer rassurant concernant son état de santé alors qu'il a connu des problèmes de dos cette année.

Sur le papier, le PSG semble avoir réalisé un énorme coup en engageant libre Milan Škriniar. Cependant, les récents pépins physiques du Slovaque suscitent des doutes sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau. Et pour cause, le défenseur central a connu des problèmes lombaires depuis le début de l'année qui l'ont éloigné des terrains depuis le 13 février avec l'Inter Milan. Néanmoins, Milan Škriniar a retrouvé les pelouses avec sa sélection au mois de juin et se montre donc rassurant.

🆕✍️Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Škriniar pour les cinq prochaines saisons.Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028.#WelcomeŠkriniar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023

Škriniar est à 100% !

« Les quelques derniers mois n'ont pas été simples pour moi, j'ai été blessé, j'ai eu un problème au dos. Mais aujourd'hui tout va mieux, je me sens parfaitement bien. J'ai disputé deux rencontres avec mon équipe nationale de la Slovaquie, donc je suis prêt. Après m'être remis de ma blessure, je n'ai jamais arrêté l'entraînement, je suis donc à 100%, et peut-être même plus », révèle-t-il sur le site officiel du PSG.

«Je me sens très heureux, je me sens parfaitement bien»