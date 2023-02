Annoncé au PSG, il pousse un coup de gueule pour son mercato

Thomas Bourseau

José Mourinho est pressenti par la presse comme étant l’éventuel successeur de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Son avenir fait couler beaucoup d’encre dans les médias, au point qu’il pousse un coup de gueule.

Christophe Galtier ne se serait jamais trouvé dans une situation aussi délicate depuis son arrivée au PSG selon L’Equipe . Et pour cause, ses hommes se sont inclinés à trois reprises entre le 8 et 14 février face à l’OM, l’AS Monaco et le Bayern Munich. Une série qui n’était plus arrivée depuis 2011. Il est question d’une éventuelle arrivée de José Mourinho bien que le10sport.com vous ait affirmé la semaine dernière qu’aucun contact n’avait été noué entre les deux parties.

«L’année prochaine aussi Mourinho sera entraîneur de l’AS Rome»

Administrateur délégué de la Roma, Pietro Berardi a tenu le discours suivant à la Gazzetta dello Sport. « Je pense que l’année prochaine aussi Mourinho sera entraîneur de l’AS Roma. Avec l’entraîneur, nous sommes à mi-chemin du contrat d’un an et demi. Il est très déterminé, il souffre pour la Roma et pour arriver au résultat ».

«La dernière chose à laquelle je veux penser maintenant est mon avenir»