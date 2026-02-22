80M€ pour son transfert : Un joueur de l'équipe de France l'a mal vécu...

Ces dernières années, le football a vu des transferts prendre forme pour des sommes hors du commun. En effet certains clubs n'hésitent pas à franchir les limites pour attirer un joueur dans leurs filets. Mais mettre 80M€ sur la table pour recruter un défenseur est un peu moins fréquent. Ce joueur de l'Equipe de France a vu son transfert se résoudre au-delà de cette somme. Et il ne l'a pas toujours bien vécu...
Quand un joueur est recruté à ce prix-là, les attentes sont forcément grandes derrière, surtout pour un défenseur central. Et quand les choses ne se passent pas très bien, il devient plus difficile de faire face aux critiques inévitables sur les réseaux sociaux notamment. Un joueur de l'Equipe de France s'est confié sur cette période difficile.
80M€ pour ce Français, des attentes trop élevées ?
Formé à l'AS Saint-Etienne, Wesley Fofana a connu un début de carrière pas toujours facile. Après avoir rejoint Leicester en 2020, il fait ses premiers coups en Premier League, ce qui lui vaut de devenir une référence. En 2022, c'est Chelsea qui finit par le recruter pour 81M€, une énorme somme pour un défenseur central. Le joueur de 25 ans, qui a honoré une seule sélection en Equipe de France, se savait attendu et en a peut-être trop fait. Les réactions sont difficiles à encaisser. « Si le prix de mon transfert a été digéré ? Chaque erreur, les fans rappellent le prix, mais ça fait partie du jeu. J’ai été blessé, je voulais trop en faire, justifier le prix, maintenant je l’ai accepté » explique-t-il à Téléfoot.
Bientôt un retour chez les Bleus ?
Ces dernières années, Wesley Fofana a connu des blessures qui l'ont éloigné des terrains pendant longtemps comme lors de la saison 2023-2024 où il n'a pas du tout joué. Ces derniers mois, il retrouve de la continuité à Chelsea et n'a pas perdu l'espoir de disputer la prochaine Coupe du monde. « Ca a été compliqué, j’ai vécu des saisons blanches, des saisons où je pensais que c’était la bonne saison, que j’étais de retour… mais tout s’est écroulé. C’est dur quand on est en dehors mais surtout quand on revient, on doute de tout, on se dit qu’on n’est plus le même joueur, qu’on a tout perdu… » poursuit-il.