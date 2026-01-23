Luis Enrique : Le nouveau coup de maître au PSG !

Alexis Brunet

Au début de son aventure au PSG, Fabian Ruiz était très souvent décrié. Le milieu de terrain était boudé par les fans, mais Luis Enrique a réussi à inverser la tendance et à faire de l’ancien joueur du Napoli l’un des meilleurs à son poste. L’entraîneur espagnol est d’ailleurs en train de faire de même avec un autre élément de son effectif, dont la progression est assez frappante.

Après l’expérience ratée avec Christophe Galtier, le PSG avait besoin d’une pointure pour entamer son nouveau projet. Le club de la capitale avait alors jeté son dévolu sur Luis Enrique et il a bien fait. Plus de deux ans plus tard, le technicien espagnol a mis la main sur de très nombreux trophées à Paris, dont la Ligue des champions la saison dernière.

Fabian Ruiz, la grande réussite de Luis Enrique Luis Enrique est devenu rapidement l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du PSG, mais il a pu le faire grâce à un effectif de très haut niveau. Très décevant sous le mandat de Christophe Galtier, Fabian Ruiz est devenu sous les ordres de son compatriote espagnol l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. L’ancien joueur du Napoli s’est transformé et son association avec Joao Neves et Vitinha a fait le bonheur de Paris la saison dernière notamment.