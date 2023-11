Le RC Lens a loupé d’immenses stars

Thibault Morlain

Club historique du football français, le RC Lens est redevenu l’une des équipes majeurs de la Ligue 1 après des années à l’échelon inférieur. Et c’est notamment en redescendant en Ligue 2 que les Sang et Or auraient manqué Kylian Mbappé. Rien que ça… Et d’autres stars auraient également échappé au RC Lens.

Star aujourd’hui du PSG et de l’équipe de France, c’est sous le maillot de l’AS Monaco que Kylian Mbappé a explosé aux yeux du grand public. Formé en Principauté, le champion du monde 2018 aurait toutefois pu connaitre une histoire différente. En effet, Mbappé aurait dû signer au RC Lens, faisant ainsi partie de cette liste des joueurs qui ont filé sous le nez des Sang et Or…



« J’aurais pu avoir un Samuel Eto’o, un Kylian Mbappé »

Pour L’Union , Gervais Martel, ancien président du RC Lens, a raconté avoir loupé Samuel Eto’o, au même titre que Kylian Mbappé : « J’aurais pu avoir un Samuel Eto’o, un Kylian Mbappé qui avait signé un contrat jeune avec nous et la descente en Ligue 2 avait empêché la chose. En tout cas, j’ai eu beaucoup de joueurs formidables, des gens si exceptionnels qu’il est difficile d’en sortir un ».

« J’ai essayé Didier Deschamps »