Avant Mbappé, trois joueurs de Ligue 1 victimes d’un marabout ?

Ancien président du Racing Club de Strasbourg, mais surtout de Sochaux, Jean-Claude Plessis s'est remémoré ses souvenirs. Le dirigeant, aujourd'hui âgé de 80 ans, a évoqué certaines anecdotes encore jamais racontées, comme lorsque trois joueurs africains auraient été maraboutés. Le club avait dû faire venir un marabout local pour éloigner le mauvais sort.

Les accusations sont graves. En conflit avec son frère, Paul, Mathias avait annoncé que le champion du monde 2018 avait fait appel à un marabout pour s’en prendre à Kylian Mbappé. L’histoire n’a jamais été confirmée, elle a même été démentie. Par contre, il existe bien des histoires de maraboutage dans le football comme l’a laissé entendre Jean-Claude Plessis, ancien président de Sochaux.

Trois joueurs maraboutés ?

« Trois joueurs africains débarquent dans mon bureau et me disent : "Président, on est maraboutés." Ils m'expliquent qu'ils peuvent régler le problème avec un marabout local. Je dis à Genghini, qui les a accompagnés : "Tu t'en occupes, je ne veux rien savoir." » a confié l’ancien dirigeant.

« Et évidemment… »

Décision a été prise d’appeler un marabout local pour éloigner les mauvaises ondes. « Ils ont fait venir le marabout, qui a fait des incantations dans le vestiaire pendant toute une après-midi. Il paraît qu'on voyait de la fumée sortir sous la porte. Et évidemment, on a remporté les trois matches suivants… » a-t-il lâché lors d’un entretien accordé à L’Equipe.