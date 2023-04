Ces pépites de Ligue 2 qui crèvent l’écran cette saison

La rédaction

Si la Ligue 1 est le réservoir des clubs européens, la Ligue 2 quant à elle est celle des clubs de première division française. Les observateurs ne ratent pas l'occasion pour essayer de dénicher une nouvelle pépite qui pourrait faire sensation en Ligue 1 la saison prochaine. Cette saison on a eu droit à beaucoup de nouvelles révélations, des jeunes joueurs prometteurs et talentueux qui ne demandent qu'une chance : évoluer dans le haut niveau.

A quelques journées de la fin de la Ligue 2 BKT, certains joueurs peuvent être fiers de leur belle saison accomplie sur le plan personnel. Ces derniers ont sûrement attiré les regards de beaucoup d'observateurs et pourraient peut-être jouer en Ligue 1 la saison prochaine dans de nouvelles écuries. Georges Mikautadze, Bilal Boutobba, Pablo Pagis, Rassoul Ndiaye, Amir Richardson ont tous été étincelants avec leurs clubs.

Georges Mikautadze

Il est meilleur buteur de la Ligue 2 cette saison en compagnie de Jean‑Philippe Krasso avec 15 buts chacun. L'international géorgien est en train de réaliser une saison d'exception sur le plan personnel, il est le joueur le plus décisif du FC Metz quatrième de Ligue 2 à quatre points du dauphin; Bordeaux. Georges Mikautadze a vécu des situations difficiles, il a notamment vu la porte de l'Académie de l'Olympique lyonnais se fermer devant lui. Aujourd'hui après avoir fait les divisions inférieures et enchaîner les prêts, il trouve enfin une stabilité avec le FC Metz ce qui lui permet d'exprimer son talent.

Bilal Boutobba

A 24 ans, Bilal Boutobba est l'atout majeur de Niort cette saison. Depuis 2 ans, il est incontournable en Ligue 2, ses stats sont à applaudir durant l'exercice 2022/2023 9 buts et 3 offrandes. Malheureusement le joueur n'a pas la recette à tous les miracles et son club de Niort, 20ème de Ligue 2, pourrait rejoindre la division inférieur du football français (National 1). Boutobba pourrait rebondir dans un club de Ligue 2 dès la saison prochaine ou pourquoi pas en Ligue 1, le rêve est permis quand on a le talent qui suit.

Pablo Pagis

Il est le fils de Mickaël Pagis, ancien footballeur qui avait fait le bonheur du FC Sochaux entre 2001 et 2004. Le jeune Pablo Pagis, prêté par Lorient, essaye tant bien que mal de sauver son club de la saison mais il semblerait que les carottes soient déjà cuites pour Nîmes qui va, de même, rejoindre la N1 la saison prochaine. Malgré les mauvaises performances de son club, Pablo Pagis a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 24 matchs.

Rassoul Ndiaye

Toujours en course avec son club pour la montée en Ligue 1, le milieu de terrain Rassoul Ndiaye réalise une bonne saison avec son club. Le FC Sochaux, actuellement 4ème de Ligue 2, n'est qu'à 3 unités de la deuxième place, le rêve reste encore permis à quelques journées de la fin du championnat. Rassoul Ndiaye qui a failli quitter Sochaux l'été dernier pour Toulouse est Doubiste jusqu'en 2024. Selon les informations de l'Equipe , le club aurait entamé les négociations en vue d'une prolongation de contrat.

Amir Richardson

Depuis un an, il est le fer de lance du Havre AC, Amir Richardson attise les convoitises et réalise des performances hors normes en Ligue 2 française. Sa taille fait de lui un des rares milieu défensif aussi grand, c'est d'ailleurs pourquoi il est comparé à Steven N'Zonzi. Ses qualités laissent croire qu'il aura un avenir radieux, il est certes grand de taille pourtant il dispose d'une facilité à contrôler le ballon qui est impressionnante, il est à la fois bon en récupération mais aussi pour relancer le jeu vers l'avant. Amir Richardson a tout pour devenir l'un des meilleurs à son poste.