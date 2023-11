Riolo annonce le pire pour un grand club français !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours bon dernier de Ligue 1, l'OL n'a pas remporté le moindre match depuis le début de la saison et reste sur un match peu reluisant à domicile face au FC Metz. Une situation particulièrement préoccupante aux yeux de Daniel Riolo, qui prédit le pire pour l'avenir du club rhodanien.

L'OL n'y arrive toujours pas cette semaine ! Dimanche, l'équipe de Fabio Grosso recevait le FC Metz pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, et a finalement concédé le match nul (1-1), conservant ainsi sa place de lanterne rouge du championnat avec zéro victoire au compteur depuis le début de la saison. Une situation dramatique pour l'OL, qui devra donc batailler pour son maintien tout au long de cet exercice 2023-2024 alors qu'il était censé initialement batailler pour les places européennes.

Après les incidents, le sauveur de l'OL sort du silence https://t.co/zeKWN5FYmO pic.twitter.com/TrKVa4KsHS — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

« Une équipe profondément malade »

Et au micro de l'After Foot sur RMC Sport dimanche soir, Daniel Riolo a dressé un état des lieux relativement préoccupant sur la situation sportive actuelle de l'OL : « Lyon est profondément malade. Il y a des moments, c'est trop gros pour être vrai. Parfois, tu as l'impression que le ballon brûle les pieds. Ce sont des footballeurs professionnels, ils ne peuvent pas avoir ce niveau-là », estime l'éditorialiste de RMC , qui craint donc le pire pour le futur de l'OL.

« Personne ne dirige le club »