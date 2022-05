Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : L'annonce troublante de Terrier sur son avenir !

Publié le 7 mai 2022 à 11h22 par La rédaction

Dans une interview accordée à Prime vidéo, Martin Terrier a déclaré se sentir bien à Rennes sans toutefois garantir qu'il resterait cet été.