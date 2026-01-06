Zidane - PSG : Grosse surprise annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG version Qataris avait réalisé l’un de ses premiers gros coups marketing en janvier 2013 avec la signature de David Beckham, venu terminer sa carrière au sein du club francilien. Et au moment de l’opération, Zinedine Zidane avait promis une belle surprise aux supporters du PSG sur le niveau de Beckham en direct sur Canal +.

Ancien coéquipier de David Beckham au sein du Real Madrid entre 2003 et 2006, Zinedine Zidane a très bien connu l’ancienne star anglaise. En 2013, lorsque Beckham a décidé de revenir en Europe et plus précisément au PSG pour une pige de six mois afin d’y terminer sa carrière de joueur, Zidane s’était alors livré en direct dans le Canal Champions Club, sur Canal +, en annonçant une bonne surprise sur l’état de forme de son ami anglais.

« Il va vous surprendre » « Beckham. va vous surprendre. C’est quelqu’un qui arrive trois quarts d’heure avant et qui repart une demi-heure après tout le monde. C’est un vrai grand professionnel. Il va montrer à certains ce qu’est le professionnalisme et ça ne peut pas faire de mal à certains mecs aujourd’hui », avait confié Zinedine Zidane au sujet de David Beckham et de cette signature qui avait fait tant de bruit à l’époque au PSG.