Victime d'un «acharnement», Christophe Dugarry prévient un joueur du PSG : «Je n’ose même pas imaginer si...»

Au micro de RMC, Christophe Dugarry a raconté une anecdote durant la Coupe du monde 1998 en la mettant en parallèle avec la situation que vit actuellement un joueur du PSG. Mais il assure toutefois que c'est incomparable.

Auteur d'un doublé contre l'AS Monaco (3-2), Désiré Doué a fait taire les critiques et n'a pas manqué à le faire savoir en célébrant avec les mains sur les oreilles. Un geste qui n'a pas plus à tout le monde, à commencer par Christophe Dugarry qui estime que ce n'était pas nécessaire compte tenu de la faible intensité des critiques. Le champion du monde 1998 utilise son propre exemple, rappelant que lors de Coupe du monde il avait également fait une célébration après son but contre l'Afrique du Sud pour répondre aux critiques. Mais Dugarry estime que la comparaison s'arrête là puisque lui avait été victime d'un «acharnement» de la part des médias.

La célébration de Désiré Doué 🇫🇷 était une manière d'exprimer qu'il reste "sourd" à ce qui se dit sur lui et l'équipe.



« Il découvre des choses quand ça ne sourit pas. Il a été blessé. Il a été blessé. 𝗜𝗹 𝗮 𝘀𝗮𝗻𝘀 𝗱𝗼𝘂𝘁𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲́ 𝗱𝗲 𝗳𝗿𝗮𝗶̂𝗰𝗵𝗲𝘂𝗿… pic.twitter.com/x1CKQjzCd1 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 18, 2026

Dugarry s'agace de la célébration de Doué « Je trouve ça nul. Si tu t’offusques parce que t’as été critiqué, un tout petit peu critiqué pendant une semaine… Après que pendant des mois et des mois il y a eu le Golden Boy, le plus fort etc… Pendant une semaine tes performances ont été moins bonnes. C’est aussi grandir même si c’est un jeune joueur. C’est aussi montrer de la maturité de reconnaître que tes performances ont été un peu moins bonnes. Même ton propre coéquipier te l’a dit (sourire), il t’a envoyé un signe. Je trouve que ce n’est pas à la hauteur de ces espèces de gestes qui ne veulent rien dire. Mettre ce doigt sur la bouche, sur les oreilles, tu n’entends pas le public. En faisant ça tu nous montres le contraire, tu montres que t’as entendu les critiques, que tu les as écouté et qu’elles ne t’ont pas plu. En plus, le geste que tu fais c’est le contraire de ce qu’il s’est passé. Je trouve que ça ne grandit pas le joueur, je trouve que ça ne sert à rien, je trouve que c’est de la provocation qui est ridicule », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre en comparant avec son cas personnel.