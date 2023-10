Une star du PSG prend très cher à l'étranger

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le Brésil s'est incliné contre l'Uruguay (0-2). Un match évidemment marqué par la grave blessure de Neymar qui sera éloigné des terrains pendant de nombreux mois. Cependant, la presse brésilienne a également tenu à souligner la prestation décevante de Marquinhos. Le capitaine du PSG est jugé en partie responsable de la défaite de la Seleçao et semble avoir du mal à assumer son nouveau statut.

Ces derniers mois au PSG, Marquinhos est souvent critiqué. Plus globalement, sa capacité à résister à la pression est pointée du doigt. Et alors qu'il réalisait un bon début de saison, il a rechuté à Newcastle, se rendant responsable de l'ouverture du score. Mais il n'y a pas que PSG que Marquinhos est critiqué. Alors que le Brésil s'est incliné contre l'Uruguay (0-2), Globoesporte n'épargne pas le défenseur central.

Marquinhos critiqué au Brésil

« Le défenseur le plus expérimenté de l’équipe a livré une prestation très décevante. Il a tenté peu de passes en profondeur quand les Brésiliens multipliaient les passes face au demi-pressing uruguayen, il a commis des erreurs techniques inhabituelles et il a commis une erreur sur le premier but. Il a permis à Maxi Araújo de se retourner et d’avancer à toute vitesse pour servir Darwin Núñez », écrit ainsi le média brésilien qui donne une note de 4/10 au capitaine du PSG. Marquinhos est d'ailleurs parfaitement conscient d'avoir raté son match.

«Nous sommes conscients que nous avons été très mauvais»