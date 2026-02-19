«Une fiesta jusqu’à 5h ou 6h du matin» chez un joueur du PSG, «j’ai vu la police passer»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, du côté du PSG, certains joueurs parisiens avaient notamment la réputation d'être de gros fêtards. Alors que ce ne sont pas les tentations qui manquent dans la capitale française, les festivités se déroulaient régulièrement à domicile. De quoi forcément déranger le voisinage, obligeant alors la police à venir faire un tour.

En 2017, le PSG entrait dans une nouvelle sphère avec le recrutement de Neymar. Acheté pour 222M€, le Brésilien débarquait alors en provenance du FC Barcelone. Devant se faire à une nouvelle vie, la star avait alors élu domicile du côté de Bougival. Forcément, cette arrivée de Neymar dans le quartier n'est pas passée inaperçue pour les voisines. Mais voilà qu'elle s'était accompagnée de nombreux désagréments.

« C’était fiesta en pleine semaine jusqu’à 6h du mat » Avoir Neymar comme voisin à Bougival, c'était devoir faire avec une grande pollution sonore à cause des fêtes de l'ancien joueur du PSG. Et voilà que celles-ci pouvaient durer jusqu'à tard dans la nuit. De quoi forcément taper sur le système de certain. Ainsi, en 2023, pour RMC, un voisin de Neymar racontait : « Depuis que je suis là il y en a eu quatre ou cinq, et à chaque fois c’est une fiesta jusqu’à 5h ou 6h du matin. La dernière en date avant celle-là, c’était après le match Brésil-Tunisie au Parc des Princes (le 27 septembre 2022), où à 23h toute la sélection brésilienne a débarqué chez Neymar. Et là c’était fiesta en pleine semaine jusqu’à 6h du mat ».