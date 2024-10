«Un très bon attaquant» signe au PSG, Luis Enrique est interpellé 

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme souvent en équipe de France, Randal Kolo Muani n’a pas déçu. Contrairement à son rendement avec le PSG, l’ancien Nantais parvient à briller en Bleus. Ses coéquipiers en sélection n’hésitent d’ailleurs pas à encenser le Parisien qui bénéficie de moins de confiance de la part de Luis Enrique qu’avec Didier Deschamps.

Vivement critiqué depuis sa signature au PSG, Randal Kolo Muani peine à justifier les 90M€ investis par le club de la capitale pour son transfert. Cependant, en équipe de France, l'ancien Nantais bénéficie toujours de la confiance de Didier Deschamps, et ça paie à l'image de son doublé contre la Belgique lundi soir (2-1). De quoi enchanter ses coéquipiers en Bleus.

Kolo Muani impressionne en Bleus

« Kolo Muani timide en club ? Pas du tout pour nous, il est très bon. C’est un très bon attaquant et on a besoin de lui », assure Manu Koné en zone mixte. Un avis partagé par son partenaire au milieu de terrain, Matteo Guendouzi : « On a tous une grande confiance en lui, on savait qu'il pouvait marquer. On est toujours avec lui. Quand on ressent la confiance d'un coach, ça fait toujours du bien au mental. Je pense qu'il pourra faire beaucoup de bien au PSG en championnat ou dans les autres compétitions ».

«Je pense que le coach me fait confiance ici»

De son côté, Randal Kolo Muani a évoqué ses différences d’utilisation au PSG et en Bleus, interpellant au passage Luis Enrique. « J’aimerais bien aussi en faire de même sur le terrain dans les deux camps (en club et en sélection). Après, ce sera à moi de continuer de travailler, de continuer à essayer de performer. Il faut rester dans ma bulle et rester focus. C’est juste du travail, je pense que je pourrais le faire et que je pourrais le reproduire. J’essaye de jouer et de bien jouer quand le coach me donne des minutes. Après, c’est différent, je pense que le coach (Luis Enrique) m’utilise différemment. Après, je ne sais pas, ça ne va pas me déranger et je dois rester focalisé sur moi-même. Je pense que le coach me fait confiance ici (en sélection). J’espère qu’il me fera aussi confiance en club donc je garde toujours la tête droite, je continue à travailler et je veux rester bien dans mes baskets. On va continuer à travailler, tout simplement », promet-il au micro de TF1.