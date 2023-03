Un taulier du PSG est clashé, il lâche une punchline sur Messi et Mbappé

Pierrick Levallet

Battu par le Bayern Munich ce mercredi, le PSG a dit adieu à la Ligue des champions pour cette saison. Et depuis l'élimination, les stars ne sont pas épargnées par les critiques, y compris Marco Verratti. Fautif sur le premier but bavarois, l'Italien en prend pour son grade. Mais pour certains, d'autres joueurs devraient être dézingués à sa place.

Ce mercredi, le PSG a sombré sur la pelouse de Munich. Espérant se qualifier pour le tour suivant, le club de la capitale s’est finalement incliné face au Bayern Munich et a vu son parcours européen s’arrêter au stade des huitièmes de finale. Naturellement, certaines stars parisiennes n’ont pas été épargnées par les critiques. Marco Verratti en a également pris pour son grade.

Verratti se fait dézinguer depuis le fiasco en Ligue des champions

L’Italien a été très décevant à l’Allianz Arena. Brouillon, il s’est même rendu fautif sur la première réalisation bavaroise. Le milieu de terrain a perdu le ballon juste devant sa surface de réparation, entraînant par la suite le but d’Eric Maxim Choupo-Moting. Depuis, Marco Verratti essuie de nombreuses critiques.

«Il y en a qui touchent 150 millions et qui auraient pu compenser son erreur...»