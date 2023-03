Le Qatar va voir ailleurs, soulagement au PSG

Amadou Diawara

Après le PSG en 2012, le Qatar voudrait racheter Manchester United. Toutefois, il ne serait pas question pour QSI de lâcher le club de la capitale. D'après Romain Molina, le PSG reste « très important au niveau politique et affluence ». Nasser Al-Khelaïfi ne devrait donc pas faire ses valises de si tôt.

En 2012, le Qatar a décidé de miser gros sur un club de football : le PSG. Pour que les supporters parisiens « rêvent plus grand » , QSI a racheté le club de la capitale et a investi des sommes pharaoniques pour le développre.

Le Qatar va rester au PSG, mais...

Toutefois, malgré la pluie de stars passées par Paris, le PSG n'a pas encore remporté le Graal, à savoir la Ligue des Champions. Dans ces conditions, le Qatar aurait décidé de ne plus mettre tous ses oeufs dans le même panier. En effet, il aurait désormais d'autres projets avec d'autres écuries européennes, et notamment Manchester United. Mais à en croire Romain Molina, le PSG n'a pas à craindre un départ de QSI.

«Leur attention est plus portée sur d’autres projets»