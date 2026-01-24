Un renfort arrive au PSG : Lucas Chevalier en danger ?

Pierrick Levallet

Depuis la trêve de Noël, Lucas Chevalier a retrouvé sa place dans les buts du PSG. Mais ses dernières prestations n’ont pas été spécialement convaincantes. Le portier français a notamment été fautif sur le second but du Sporting CP en Ligue des champions. Un renfort est d’ailleurs en train d’arriver chez les Rouge-et-Bleu. Et il pourrait menacer le gardien de but de 24 ans.

Victime d’une blessure en décembre, Lucas Chevalier a retrouvé sa place au PSG après la trêve de Noël. Le gardien de but de 24 ans a fait son retour dans le onze titulaire de Luis Enrique depuis le début du mois de janvier. Seulement, l’international français peine à convaincre son monde. Les prestations de l’ancien portier du LOSC sont irrégulières, et coûtent parfois des points aux Rouge-et-Bleu.

La place de Lucas Chevalier menacé au PSG ? Déjà fautif contre l’OM plus tôt dans la saison, Lucas Chevalier s’est également rendu coupable sur le deuxième but du Sporting CP en Ligue des champions, synonyme de défaite du PSG (2-1). Le portier recruté pour 55M€ bonus compris pourrait d’ailleurs se retrouver menacé par un renfort parisien. Matvey Safonov a en effet été aperçu à l’entraînement ce samedi. Le gardien de but russe a retrouvé le groupe avec les gants.