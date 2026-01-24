Un renfort arrive au PSG : Lucas Chevalier en danger ?

Depuis la trêve de Noël, Lucas Chevalier a retrouvé sa place dans les buts du PSG. Mais ses dernières prestations n’ont pas été spécialement convaincantes. Le portier français a notamment été fautif sur le second but du Sporting CP en Ligue des champions. Un renfort est d’ailleurs en train d’arriver chez les Rouge-et-Bleu. Et il pourrait menacer le gardien de but de 24 ans.
Victime d’une blessure en décembre, Lucas Chevalier a retrouvé sa place au PSG après la trêve de Noël. Le gardien de but de 24 ans a fait son retour dans le onze titulaire de Luis Enrique depuis le début du mois de janvier. Seulement, l’international français peine à convaincre son monde. Les prestations de l’ancien portier du LOSC sont irrégulières, et coûtent parfois des points aux Rouge-et-Bleu.
La place de Lucas Chevalier menacé au PSG ?
Déjà fautif contre l’OM plus tôt dans la saison, Lucas Chevalier s’est également rendu coupable sur le deuxième but du Sporting CP en Ligue des champions, synonyme de défaite du PSG (2-1). Le portier recruté pour 55M€ bonus compris pourrait d’ailleurs se retrouver menacé par un renfort parisien. Matvey Safonov a en effet été aperçu à l’entraînement ce samedi. Le gardien de but russe a retrouvé le groupe avec les gants.
Matvey Safonov de retour, concurrence relancée au PSG ?
Matvey Safonov avait remplacé avec brio Lucas Chevalier dans les buts du PSG en décembre. L'ancien du FK Krasnodar avait même impressionné son monde dans la capitale en l'absence de l'habituel numéro 1. La question d’une concurrence relancée dans le onze de Luis Enrique s’était alors posée avant que le Russe ne se blesse. Reste maintenant à voir si le technicien espagnol donnera une nouvelle chance au gardien de 26 ans de s’imposer dans la cage parisienne, ou s’il maintiendra Lucas Chevalier à ce poste une fois Matvey Safonov déclaré apte à la compétition. À suivre...