«Fais attention» : Luis Enrique menace un joueur avant son transfert au PSG !

Depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique a pu constater que le club de la capitale faisait largement parler en France. L'actualité parisienne est au cœur des débats, notamment lorsqu'il s'agit de mercato. C'est la raison pour laquelle le coach espagnol prévient clairement les futures recrues du PSG.

L'été dernier, le PSG s'est renforcé en recrutant seulement deux joueurs majeurs à savoir Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier. Mais les deux néo-Parisiens sont vivement critiqués, ce qui fait dire à Luis Enrique qu'il devra prévenir les prochaines recrues du PSG afin qu'elles s'attendent à être vivement critiquées.

Luis Enrique prévient les recrues du PSG « La première chose que je voudrais faire chaque fois qu'on signe un joueur, c'est lui dire : "fais attention, la première année au Paris Saint-Germain, tu vas être critiqué, quoi que tu fasses". Ça s'est passé avec Bradley (Barcola), avec Désiré Doué, avec beaucoup de joueurs. C'est normal », rappelle l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.