Un joueur passé proche de la mort interpelle le PSG

En mai 2023, Sergio Rico, alors sous contrat avec le PSG, était victime d’un grave accident de cheval en Andalousie. Entre la vie et la mort, le gardien espagnol avait été plongé dans le coma pendant de longues semaines. Ce samedi, le joueur de 31 ans a tenu à remercier le club parisien pour son attitude à son égard le temps de sa convalescence.

La saison 2022-2023 du PSG fut très compliquée. Sous la houlette de Christophe Galtier, la formation parisienne aura réussi à remporter la Ligue 1, mais a rapidement été éliminée par le Bayern Munich en Ligue des Champions. La fin de la saison avait également été marquée par le terrible accident de Sergio Rico.

Sergio Rico a vécu un terrible accident

Le 28 mai 2023, le second gardien du PSG chutait lourdement à cheval en Andalousie. Lors du dernier match de la saison au Parc des Princes face à Clermont, tout le club avait tenu à lui rendre un vibrant hommage. Rapidement plongé dans le coma, Sergio Rico était sorti de cet état léthargique le 19 juin. Après de nombreux soins, le gardien de but désormais âgé de 31 ans avait pu quitter l’hôpital de Séville deux mois plus tard, le 18 août. En fin de contrat avec le PSG cet été, Sergio Rico a décidé de s’engager en faveur d’Al Gharafa au Qatar afin de se relancer.

« Au final, je ne peux que saluer le grand club qu’est le PSG »

Dans un entretien accordé au Parisien, l’Espagnol est revenu sur la façon dont le PSG l’avait traité durant cette période très compliquée : « Très bien, honnêtement. J’ai reçu beaucoup d’affection de la part de tout le monde, du président, des coéquipiers. Je remercie vraiment tous les coéquipiers qui m’ont soutenu, qui m’ont envoyé un message. Pas seulement les Espagnols, non, tous. Je n’ai pas à me plaindre du comportement du PSG. Ils ont toujours été à mes côtés, m’ont aidé du mieux possible. Au final, je ne peux que saluer le grand club qu’est le PSG ».