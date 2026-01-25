Un joueur du PSG craque, la grande annonce après le coup de sang !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en Ligue 1 après sa défaite face au Sporting, le PSG a décroché une nouvelle victoire face à Auxerre (1-0) samedi. Tout n'a pas été simple puisqu'il a fallu attendre la 79ème minute de jeu pour marquer. Le match a également été marqué par la sortie houleuse d'un Parisien qui n'a pas beaucoup apprécié de laisser sa place suite à la décision de Luis Enrique...

Vendredi soir, le PSG s'est imposé face à Auxerre, une victoire qui lui a permis par la même occasion de retrouver la tête de la Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire certains changements dans son équipe titulaire. Un 11 que l'entraîneur du PSG a ensuite décidé de changer en cours de match. Forcément, certains ont dû laisser leur place à d'autres et ça n'a pas plu à tout le monde...

Gonçalo Ramos craque avec le PSG Aligné la moitié du temps en Ligue 1 et seulement remplaçant en Ligue des champions, Gonçalo Ramos sait qu'il n'a pas trop le droit à l'erreur. En ne réussissant pas à faire la différence face à Auxerre, Luis Enrique a fini par le remplacer en cours de match. Un choix qu'il n'a pas apprécié du tout et il n'a pas pu le cacher. « La réaction de Ramos à sa sortie ? C’est très rare, mais sincèrement, à sa place, on peut comprendre sa frustration. Lorsqu’il ne marque pas, il sort très tôt. Pour lui, par rapport aux autres, on a l’impression que c’est parfois injustifié » explique Rio Mavuba à Téléfoot.