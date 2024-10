«Un génie», Neymar l'a complètement bluffé à l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l'OM entre 2016 et 2021, Maxime Lopez a notamment eu la possibilité de se frotter à Neymar quand celui-ci portait le maillot du PSG. S'il était un grand fan du Brésilien quand il évoluait au FC Barcelone, le désormais joueur du Paris FC a tout simplement halluciné quand il s'est retrouvé face à Neymar sur le terrain.

Recruté en 2017 par le PSG pour 222M€, Neymar avait immédiatement impressionné sur les pelouses françaises. Par la suite, ça s'est dégradé pour le Brésilien, mais malgré tout, son talent restait intact. Maxime Lopez peut en témoigner. Quand il était encore joueur de l'OM, le milieu de terrain n'en croyait pas ses yeux de ce qu'il voyait avec Neymar.

Neymar fait halluciner Maxime Lopez

« J’ai joué contre lui. Neymar, c’est… J’ai joué contre Kylian, contre Cristiano, pas contre Messi, mais j’ai joué contre des joueurs de classe mondiale… Neymar c’est le plus talentueux derrière Messi ? De loin », a d'abord lâché Maxime Lopez lors de l'émission Hors Jeu.

« Comment il peut être aussi fort »

L'ex-joueur de l'OM aujourd'hui au Paris FC a ensuite ajouté sur Neymar : « Quand on a joué contre eux, en plus on a gagné ce match là, j’étais sur le terrain, je me suis dit mais comment il peut être aussi fort. Vraiment, tu avais l’impression que sur le terrain, il faisait ce qu’il voulait. Quand il voulait te mettre un petit pont, il te mettait un petit pont. C’est un génie. Ce qui m’attriste c’est sa période au PSG, ce n’est même pas que je suis Marseillais. Sa période au PSG m’attriste. On l’a bafoué. On en est arrivé à parler comme un vieux joueur presque ».