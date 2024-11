Transferts : Griezmann au PSG, Sarkozy a vendu la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien président de la République, Nicolas Sarkozy a toujours été proche de l'état-major du PSG. Ami de Nasser Al-Khelaïfi, il arpente régulièrement les couloirs du Parc des Princes. Et ce 14 mai 2016, le responsable politique avait lâché une révélation sur Antoine Griezmann, alors ciblé pour prendre la succession de Zlatan Ibrahimovic.

En mai 2016, le PSG s’active pour rechercher le successeur de Zlatan Ibrahimovic. Les noms sont nombreux, celui d’Antoine Griezmann est cité par le quotidien L’Equipe. Grand fan du club parisien, Nicolas Sarkozy a évidemment été mis au courant de la parution de cet article. Dans les couloirs du Parc des Princes, il aurait alors rétabli la vérité sur ce dossier Griezmann.

Sarkozy avait raison

« C’est n’importe quoi. Je ne peux pas vous dire le recrutement de la saison prochaine même si je le connais, mais Antoine Griezmann ne viendra jamais au PSG » aurait confié l’ancien président de la République, en off, à des journalistes présents au stade.

Voilà pourquoi le deal a capoté

Ce mardi, le quotidien confirme que des discussions avaient débuté entre le PSG et Griezmann durant le printemps 2016. Par contre, l’ancien international français n’a pas été sensible à l’approche parisienne et a fini par prolonger son contrat à l’Atlético sur les conseils de son ancien représentant, Eric Olhats.