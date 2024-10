Scandale Mbappé : L’entourage d’un joueur du PSG accusé ?

Axel Cornic

Depuis que la presse suédoise a lié Kylian Mbappé à une affaire de viol et d’agression sexuelle, chaque jour apporte une nouvelle polémique. Et cette fois, c’est l’entourage d’un joueur du Paris Saint-Germain qui est visé par Romain Molina, journaliste d'investigation qui semble connaitre toutes les coulisses de ce dossier très délicat.

Les images de Kylian Mbappé à Stockholm ont donné naissance à des nombreux débats, notamment avec l’équipe de France qui jouait en même temps. Mais cette histoire parait désormais dérisoire par rapport à l’énorme scandale qui a éclaté juste après. La star du football français serait en effet concernée par une affaire de viol ainsi que d’agression sexuelle à en croire la presse suédoise.

Mbappé accuse le PSG

Dès la sortie des premières indiscrétions, Mbappé a fait un lien à peine voilé avec son ancien club du PSG, qui serait selon lui derrière toute la polémique. Une version que l’on dément fermement du côté du club parisien, même si certains laissent entendre qu’il y a déjà eu des pressions liées à des sujets d’ordre privé, par le passé. Cela serait notamment le cas avec dossier extrêmement épineux qui remonterait à 2021 et concernerait celui qui porte désormais les couleurs du Real Madrid.

« Il y a une personne dont on ne parle pas trop dans l’histoire... et c’est l’agent de Mukiele »

Dans une vidéo publiée sur la chaîne Colinterviews, Romain Molina s’est plutôt questionné au sujet des personnes qui ont accompagné Kylian Mbappé lors de cette virée suédoise... et notamment l’entourage de Nordi Mukiele. « Il y a une personne dont on ne parle pas trop dans l’histoire... et c’est l’agent de Mukiele » a expliqué le journaliste, sur YouTube. « Parce que c’est les gars de Mukiele qui organisent le truc ! Pour le moment il passe relativement au travers Meïssa N’Diaye je trouve. C’est quand même l’un des meilleurs amis de Vincent Labrune, qui est proche de Nasser et qui est devenu proche de Mbappé aussi ». Pour rappel, le latéral actuellement prêté au Bayer Leverkusen est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027.